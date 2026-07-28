Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 6: Lou Kaplan
41 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Lou Kaplan hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lügen in den sozialen Medien aufzudecken und heuchlerische Influencer zur Strecke zu bringen. Seine Methode ist perfide: Er zwingt seine Zielpersonen zu einem öffentlichen Geständnis, bevor er sie brutal ermordet. Das FBI setzt alles daran, Kaplan zu stoppen, doch dabei stoßen Bex und ihr Team an ihre Grenzen.
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Alle Staffeln im Überblick
Hunting Party - Die Mörderjagd
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tragikomödie, Dokudrama, Drama, Historisches Drama
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: 2026 NBC Universal All Rights Reserved & © Season 1: 2025 NBCUniversal All Rights Reserved