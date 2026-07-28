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Hunting Party - Die Mörderjagd

Lou Kaplan

SAT.1Staffel 2Folge 6vom 04.08.2026
Lou Kaplan

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Hunting Party - Die Mörderjagd

Folge 6: Lou Kaplan

41 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Lou Kaplan hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lügen in den sozialen Medien aufzudecken und heuchlerische Influencer zur Strecke zu bringen. Seine Methode ist perfide: Er zwingt seine Zielpersonen zu einem öffentlichen Geständnis, bevor er sie brutal ermordet. Das FBI setzt alles daran, Kaplan zu stoppen, doch dabei stoßen Bex und ihr Team an ihre Grenzen.

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