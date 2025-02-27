Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 1vom 27.02.2025
44 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12

Joe legt, nach einigen Unfällen in der letzten Zeit, noch mehr Wert auf Sicherheit. Er selbst wagt sich an einen gefährlichen Stunt mit der DC-3. Und Zahnhygienikerin Christine steigt bei einem Besuch in Buffalo in die DC-4.

