Ice Pilots
Folge 1: Dunkle Wolken
44 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12
Joe legt, nach einigen Unfällen in der letzten Zeit, noch mehr Wert auf Sicherheit. Er selbst wagt sich an einen gefährlichen Stunt mit der DC-3. Und Zahnhygienikerin Christine steigt bei einem Besuch in Buffalo in die DC-4.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ice Pilots
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Luftfahrt
Produktion:CA, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH