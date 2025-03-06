Stille Nacht, stressige NachtJetzt kostenlos streamen
Ice Pilots
Folge 5: Stille Nacht, stressige Nacht
43 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12
Die Weihnachtsfracht für den Norden ist im Anflug - nun darf bei Buffalo Airways eigentlich nichts schief gehen. Doch natürlich gibt es Probleme und Kelly ist mit ihren Nerven am Ende.
Genre:Feiertag, Reality, Luftfahrt
Produktion:CA, 2009
Copyrights:© ZDF Studios GmbH