Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ice Pilots

Stille Nacht, stressige Nacht

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 5vom 06.03.2025
Stille Nacht, stressige Nacht

Stille Nacht, stressige NachtJetzt kostenlos streamen

Ice Pilots

Folge 5: Stille Nacht, stressige Nacht

43 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12

Die Weihnachtsfracht für den Norden ist im Anflug - nun darf bei Buffalo Airways eigentlich nichts schief gehen. Doch natürlich gibt es Probleme und Kelly ist mit ihren Nerven am Ende.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Ice Pilots
Kabel Eins Doku
Ice Pilots

Ice Pilots

Alle 2 Staffeln und Folgen