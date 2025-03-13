Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ice Pilots

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 12vom 13.03.2025
Folge 12: Versunken

43 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12

Die Crew fliegt mit einem Wasserbomber über den Nordatlantik. Doch Eis an der Maschine macht die Tour zu einem gefährlichen Manöver. Joe und Mikey sind indes mit dem Helikopter unterwegs, um ein Teil von einer Maschine zu besorgen, die vor 40 Jahren in den Yellowknife Woods abstürzte und sank - das Unglück geschah auf einem von Joes ersten Flügen.

