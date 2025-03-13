Ice Pilots
Folge 12: Versunken
43 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12
Die Crew fliegt mit einem Wasserbomber über den Nordatlantik. Doch Eis an der Maschine macht die Tour zu einem gefährlichen Manöver. Joe und Mikey sind indes mit dem Helikopter unterwegs, um ein Teil von einer Maschine zu besorgen, die vor 40 Jahren in den Yellowknife Woods abstürzte und sank - das Unglück geschah auf einem von Joes ersten Flügen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ice Pilots
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Luftfahrt
Produktion:CA, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH