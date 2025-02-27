Ice Pilots
Folge 2: Hexenjagd
44 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12
Joe fürchtet, dass die Inspektoren des Verkehrsministeriums Transport Canada ihm seine Fluglinie schließen. Derweil sind Ray und die Electra-Crew nach Sachs Harbour unterwegs, wo sie eine außergewöhnliche Fracht an Bord nehmen sollen: Wolle, Haut und Fleisch von 250 Moschusochsen. Und Mikey bereitet sich mit Fitnesstrainerin Tara auf den 45 Kilometer langen Schneeschuh-Marathon vor.
Genre:Reality, Luftfahrt
Produktion:CA, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH