Ice Pilots
Folge 10: Eisschmelze
44 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12
Als der Frühling anbricht, wird die Arbeit für die Buffalo-Piloten gefährlicher, denn die Start- und Landebahnen schmelzen buchstäblich dahin. Außerdem erschüttert die Crew die Nachricht vom Tod eines ihrer früheren Chefpiloten, Arnie Schreder.
Genre:Reality, Luftfahrt
Produktion:CA, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH