Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ice Pilots

Flugzeug Ahoi

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 8vom 06.03.2025
Flugzeug Ahoi

Flugzeug AhoiJetzt kostenlos streamen

Ice Pilots

Folge 8: Flugzeug Ahoi

43 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12

Die Crew von Buffalo Airways hat eines ihrer Löschflugzeuge nach Südkorea verkauft. Justin und Cory fliegen es nach Vancouver und landen dort im Hafen, von wo aus es verschifft werden soll - so ein Transport wurde noch nie vorgenommen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Ice Pilots
Kabel Eins Doku
Ice Pilots

Ice Pilots

Alle 2 Staffeln und Folgen