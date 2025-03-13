Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ice Pilots

Über den Nordatlantik

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 11vom 13.03.2025
Über den Nordatlantik

Über den NordatlantikJetzt kostenlos streamen

Ice Pilots

Folge 11: Über den Nordatlantik

44 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12

Die Landebahn des Flughafens Narsarsuaq in Grönland gilt als die gefährlichste der Welt. Von hier aus sollen Cory und Justin zwei Löschflugzeuge in die Türkei liefern. Christine will derweil Co-Pilotin in der DC-3 werden, doch Joe macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Und Mikey reist nach Dänemark um dort im Legoland eine neue Attraktion zu bestaunen, und begegnet dort den Lego-Versionen von Joe und sich selbst.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Ice Pilots
Kabel Eins Doku
Ice Pilots

Ice Pilots

Alle 2 Staffeln und Folgen