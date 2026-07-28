Auf der Spur des GeldesJetzt kostenlos streamen
In Kleiner Runde - Inside Medien
Folge 151: Auf der Spur des Geldes
Susann Penack: ARD-Quotenhit „Money Maker“, Doku-Handwerk & der Fall Nic Kaufmann Wie entsteht eine erfolgreiche ARD-Dokumentation, die Millionen von Aufrufen erzielt und gleichzeitig ein junges Publikum auf YouTube und TikTok begeistert? In dieser Folge von „In kleiner Runde – Inside Medien“ empfangen Julia Krüger und Maurice Gajda die freie NDR-Filmrealisatorin und Journalistin Susann Penack. Nach Quoten-Erfolgen mit Ballermann-Star Isi Glück blickt Susann in ihrer bereits 5. „Money Maker“-Folge hinter die Fassade von Social-Media-Star Nic Kaufmann – vom einstigen Außenseiter zu einem der erfolgreichsten Mode-Influencer Europas. Im Gespräch geht es nicht nur um den Hype, sondern um harte journalistische Realität, visuelle Dramaturgie und die Kehrseiten der Medienbranche. 📌 Die Themen & Insights dieser Folge im Überblick: Journalismus, Handwerk & der Kritiker-Anspruch: Susann bezieht Stellung zur scharfen Kritik von Übermedien („Oft mehr Imageproduktion als Doku“) und verrät, wie sie den Spagat zwischen schnellem 30-Minuten-Format für Gen Z und investigativem Anspruch meistert. Blick hinter die Kulissen von „Money Maker: Nic Kaufmann“: Wie bricht man das perfekt kontrollierte PR-Schutzschild eines Influencers? Susann erzählt von Schlüsselmomenten am Set, Einblicken in Nics mentale Gesundheit und den schmerzhaften Entscheidungen im Schnittraum. Dramaturgie, Experten & visueller Flow: Warum Stimmen wie Branchen-Insider Adil Sbai oder Psychologen für die Story-Tiefe unverzichtbar waren und wie man als Regisseurin die visuelle Tonalität wahrt, ohne dass Einordnungen wie ein belehrender Zeigefinger wirken. Der „innere Kampf“ & die Medienbranche: Über die persönliche Parallele zu Nics Zitaten, den ständigen Leistungsdruck als freie Filmemacherin, Burnout-Prävention in heißen Produktionsphasen und den Umgang mit öffentlichen Verrissen. Zukunft des Formats & Ratschläge: Susann teilt ihr größtes Learning aus dem 5. Film, gibt wertvolle Praxistipps für den journalistischen Nachwuchs und enthüllt ihren absoluten Traum-Protagonisten für die nächste Folge.
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