Mehr Kontrolle für reichweitenstarke PodcastsJetzt kostenlos streamen
In Kleiner Runde - Inside Medien
Folge 154: Mehr Kontrolle für reichweitenstarke Podcasts
In kleiner Runde – Inside Medien | Mehr Kontrolle für reichweitenstarke PodcastsIn dieser Ausgabe diskutieren die Journalisten Maurice Gajda und Julia Krüger über die drängende Frage: Brauchen Podcasts mit Millionen-Reichweiten endlich eine ähnliche Regulierung und Aufsicht wie klassische TV-Sender? Anlass ist die anhaltende Debatte über reichweitenstarke Formate und politische Interviews im Netz, die teilweise Millionen Abrufe in wenigen Stunden generieren, aber weitgehend ungeskriptet und ohne traditionelle redaktionelle Kontrollinstanzen agieren.Die Themen dieser Folge im Überblick:Podcast-Macht vs. Medienaufsicht: Während TV-Formate strengen Landesmedienanstalten und Programmrichtlinien unterliegen, erreichen manche Podcasts ein Millionenpublikum fast ohne regulatorische Hürden. Wo verläuft die Grenze zwischen freier Meinungsäußerung und nötiger Sorgfaltspflicht? Trauer um Hayden Panettiere: Ein trauriger Blick nach Hollywood – die US-Schauspielerin (Heroes, Nashville) ist im Alter von nur 36 Jahren verstorben. Wir blicken auf ihre Karriere und ihr öffentliches Wirken zurück. Quoten-Krise bei RTL: Trotz neuer Ausstrahlungsstrategie schwächelt die neue Staffel von Die Verräter linear deutlich. Wir analysieren die aktuellen Marktanteile und die Herausforderung von Reality-Formaten im linearen Fernsehen.Neues ESC-Voting & Austragungsort 2027: Die EBU plant laut Medienberichten drastische Änderungen beim Voting des Eurovision Song Contest, um geopolitische Block-Abstimmungen einzudämmen. Zudem steht Burgas in Rumänien als Ausrichtungsort für 2027 im Gespräch.Laura Wontorra verlässt DAZN: Überraschender vorzeitiger Abschied beim Sport-Streamingdienst: Warum Wontorra ihre sportjournalistischen Aktivitäten künftig voll auf RTL und Sky konzentriert.Schwächelnder Werbemarkt: Die neuesten Nielsen-Daten zeigen deutliche Rückgänge bei den TV-Brutto-Werbeeinnahmen. Wie stark betrifft die Konsumflaute die großen Vermarkter wie Seven.One Media und Ad Alliance?Deutscher Radiopreis 2026: Wer sind die Nominierten in den Kategorien Beste Morgensendung, Bestes Entertainment und Bestes Interview?Spotify setzt auf KI-Personalisierung: Wie der Streaming-Gigant maßgeschneiderte, KI-generierte Podcasts und News-Format-Zusammenfassungen nach Deutschland bringen will.Freshtorge im ZDF: Mit Terrain – Battle of the Flags startet eine neue Strategie-Show in den schottischen Highlands – abseits klassischer Comedy.Programm-Updates: Neue Quiz-Formate und Verlängerungen im TV-Herbst.
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