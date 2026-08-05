Ist Sat.2 (vielleicht doch) eine gute Idee?Jetzt kostenlos streamen
In Kleiner Runde - Inside Medien
Folge 152: Ist Sat.2 (vielleicht doch) eine gute Idee?
In der neuen Episode von „In kleiner Runde – Inside Medien“ nehmen die Medien-Insider Maurice Gajda und Julia Krüger die brisantesten Schlagzeilen der deutschen Fernseh- und Radiolandschaft genau unter die Lupe. Im Fokus steht dabei die überraschende Ankündigung von ProSiebenSat.1, mit Sat.2 ab Anfang 2027 einen neuen linearen Free-TV-Sender zu starten. Das Konzept wirft Fragen auf: Warum setzt der Konzern ausgerechnet auf deutsche Fiktion, Archivklassiker wie „Der Bulle von Tölz“ und das ältere Publikum der „Best Ager“? Die beiden Hosts erklären, wieso das lukrative Geschäft mit den sogenannten „Long Tail Sendern“ hinter diesem Schachzug steckt und wie sich der neue Sender in das bestehende Portfolio einfügt. Ein weiterer Paukenschlag beleuchtet das lineare Fernsehen: RTL zieht nach vier Jahren die Reißleine und stellt „Stern TV am Sonntag“ zum Start der neuen NFL-Saison im September 2026 endgültig ein. Trotz massiver Reformen, eines Moderatorenwechsels zu Stefan Uhl und des Umzugs nach Köln-Bocklemünd kämpfte das Format dauerhaft mit schwachen Quoten. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk verzeichnet herbe Einschnitte: Der WDR beendet sein traditionsreiches Frauenmagazin „Frau tv“ nach fast 30 Jahren im November 2026 und treibt stattdessen die digitale Neuausrichtung voran. Zudem analysieren die Medienprofis den überraschenden Abgang von Constantin Springer bei Axel Springer nach nur knapp einem Jahr, blicken auf die sensationellen Rekordquoten und den Eklat um Danger Dan bei der Jubiläumssendung von ZDF-„Die Anstalt“ und beleuchten den umfassenden Relaunch von Nationales RTL Radio. Unter dem Namen „RTL Radio Feel Good Music“ wird das Programm radikal „TV-isiert“ und eng mit bekannten Fernsehformaten und Gesichtern wie Simon Kober verzahnt.
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