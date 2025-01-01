Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Ein Kontrollfreak kocht Soulfood

Staffel 5Folge 1
Ein Kontrollfreak kocht Soulfood

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 1: Ein Kontrollfreak kocht Soulfood

40 Min.Ab 12

Heute ist Gordon in Plainfield, New Jersey. Im Zentrum der Stadt befindet sich das Restaurant "Blackberry's". Besitzerin Shelly war eigentlich im Catering ziemlich erfolgreich und hatte sich dann aber entschieden, ein Restaurant zu eröffnen. Dafür hatte ihre Mutter Mary viel Geld investiert. Doch die Geschäfte laufen überhaupt nicht gut, und Shelly scheint die Einzige zu sein, der das "Soulfood" schmeckt.

