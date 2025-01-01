Zwei Anfänger versuchen ihr GlückJetzt kostenlos streamen
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 17: Zwei Anfänger versuchen ihr Glück
41 Min.Ab 12
Chefkoch Gordon Ramsay ist in Atlanta, Georgia, unterwegs und besucht dort das Restaurant Park's Edge. Die Besitzer Richard und Jorge haben keinerlei Gastronomie-Erfahrungen. Das spiegelt sich auch in den Gerichten wieder: Gordon findet diese ungenießbar. Kann der Profi-Koch hier helfen?
