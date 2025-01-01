Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Vom Acker auf den Müll (1)

Staffel 6Folge 11
Vom Acker auf den Müll (1)

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 11: Vom Acker auf den Müll (1)

41 Min.Ab 12

Heute ist Gordon Ramsay im Restaurant "Mill Street Bistro" in Norwalk, Ohio, zu Besuch. Nachdem der Besitzer Joe Nagy einst seinen Job im Lebensmittelverkauf verlor, hat er ohne jegliche gastronomische Vorkenntnisse das Lokal eröffnet. Zudem stellt sich schnell heraus, dass die Angestellten mit ihrem Chef unzufrieden sind, da er sie schlecht behandelt. Und auch das Testessen fällt bei Gordon komplett durch ...

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
All3Media
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

