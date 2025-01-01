Zum Inhalt springenBarrierefrei
All3MediaStaffel 6Folge 4
41 Min.Ab 12

In der heutigen Folge ist Gordon Ramsay in dem Restaurant "Ms. Jean's Southern Cuisine" in Wilkinsburg, Philadelphia, zu Besuch. Das Lokal wurde vor zwölf Jahren von der ehemaligen Lehrerin Jean Gould eröffnet. Das Restaurant hat kaum Gäste, und das Personal wirkt auf Gordon faul und unprofessionell. Zudem ist auch das Essen alles andere als eine Sensation ...

