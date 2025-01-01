Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dicke Luft im Kebab-Haus

All3MediaStaffel 6Folge 9
Folge 9: Dicke Luft im Kebab-Haus

42 Min.Ab 12

Heute ist Ramsay im mediterranen Restaurant "Sam's Kabob Room" in Monrovia, California, im Einsatz. Die ehemalige Hilfskraft Sam Najarr kaufte das Lokal 1997. Anfangs liefen die Geschäfte noch gut, doch die Situation verschlechterte sich zunehmend. Auch innerhalb der Familie, die in dem Betrieb tätig ist, gibt es Konflikte - und das sogar vor den Gästen ...

