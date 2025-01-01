In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 5: Ehekrise im Strandlokal
41 Min.Ab 12
In der heutigen Folge ist Gordon Ramsay bei "Barefoot Bob's" in Hull, Massachusetts, zu Besuch. Das Lokal wird von dem Ehepaar Mark und Lisa betrieben. Das Geschäft läuft vor allem im Winter schlecht, und auch die Beziehung des Paares leidet unter der schwierigen Situation. Als Ramsay sich Essen bestellt, wird ihm so einiges klar ... Und dann sitzt auch noch eine Hellseherin im Restaurant!
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
