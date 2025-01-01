Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Aussichtslos in Arizona

Staffel 6Folge 16
Aussichtslos in Arizona

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 16: Aussichtslos in Arizona

41 Min.Ab 12

Ramsay ist in Scottsdale, Arizona, und steht dort in einem der saubersten Lokale, die er je gesehen hat. Aber direkt als er das Besitzerehepaar Sammy und Amy kennenlernt, versteht er, warum es hier doch viel Arbeit für ihn gibt. Während Sammy völlig unorganisiert ist, wird Amy immer wieder hysterisch, und lässt sich in der Küche von niemandem etwas sagen. Nicht einmal der Gast ist in diesem Lokal König, und so verschwinden nicht nur Gäste, sondern auch Mitarbeiter dauerhaft ...

