In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Soulfood und Bauchtanz

All3MediaStaffel 6Folge 14
Soulfood und Bauchtanz

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 14: Soulfood und Bauchtanz

42 Min.Ab 12

Das Lokal "Prohibition Grille" in Everett, Washington, braucht Unterstützung von Chefkoch Gordon Ramsay. Dort führen unter anderem Frauen - gemeinsam mit der Besitzerin - zwischen den Gästen Bauchtänze auf. Die Besitzerin war früher Bauchtänzerin und wollte diesen Teil ihres Lebens mit ihrem Restaurantgeschäft kombinieren. Allerdings wird deutlich, dass sie naiv ist und nicht sonderlich viel Erfahrung in der Gastronomie hat. Kann Ramsay ihr trotz totaler Frustration helfen?

