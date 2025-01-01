Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Ein Wiedersehen mit alten Bekannten

All3MediaStaffel 7Folge 10
Ein Wiedersehen mit alten Bekannten

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 10: Ein Wiedersehen mit alten Bekannten

42 Min.Ab 12

In dieser Folge stattet Gordon drei Restaurants, denen er ein Jahr zuvor geholfen hat, einen Besuch ab, um zu sehen, ob seine Veränderungen nachhaltig waren. Zuerst besucht er das "Galleria 33", das von den beiden Schwestern Rita und Lisa geführt wird. Als Zweites fährt Gordon zum "Olde Hitching Post". Zuletzt besucht er das Lokal "Prohibition Grille", dessen Besitzerin Rishi nach Gordons Besuch keine Bauchtanzshows mehr vorführt ...

