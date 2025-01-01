In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 4: Der impulsive Restaurantkauf
43 Min.Ab 12
Heute wird Ramsay nach Queens, New York, gerufen. Dort soll er dem Ehepaar Manny und Christine, die ein griechisches Restaurant betreiben, unter die Arme greifen. Doch die schlechten Geschäfte sind nicht das einzige Problem: Auch die Ehe der beiden und Tochter Evelyn leiden unter der Situation. Kann der Chefkoch der Familie helfen?
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
