Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Ein italienisches Drive-in-Restaurant (2)

All3MediaStaffel 7Folge 6
Ein italienisches Drive-in-Restaurant (2)

Ein italienisches Drive-in-Restaurant (2)Jetzt kostenlos streamen

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 6: Ein italienisches Drive-in-Restaurant (2)

42 Min.Ab 12

Um das "Mangia Mangia" noch zu retten, muss sich alles von Grund auf ändern - und das auf lange Sicht. Ob Gordon das Restaurant vor dem Ruin bewahren kann?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
All3Media
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Alle 6 Staffeln und Folgen