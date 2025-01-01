In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 2: Die mieseste Pizza in Denver
43 Min.Ab 12
Heute ist Chefkoch Gordon Ramsay in Denver, Colorado, bei dem Restaurantbesitzer Pete zu Besuch, der immer noch in der Vergangenheit zu stecken scheint. Wenn es nach Pete geht, gibt es in seinem Restaurant die beste Pizza in Denver. Doch dabei stützt er sich auf eine Rezension aus dem Jahr 1980. Als Ramsay dann ein Testessen veranstaltet, bei dem Supermarkt-Pizzen besser ankommen als Petes Pizzen, ist klar, dass hier einiges passieren muss.
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
