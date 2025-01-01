Ein italienisches Drive-in-Restaurant (1)Jetzt kostenlos streamen
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 5: Ein italienisches Drive-in-Restaurant (1)
42 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
In dem italienischen Restaurant "Mangia Mangia" ist nichts, wie es sein sollte: Die Besitzerin ist unkompetent und cholerisch, der Service ist schlecht, das Essen eine absolute Katastrophe - was die Besitzerin Julia komplett anders sieht. Dann wird auch noch einer der Mitarbeiter wegen Drogen gefeuert ...
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren