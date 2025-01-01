In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 8: Die erloschene Flamme (2)
41 Min.Ab 12
Kann Ramsay das Ruder in letzter Sekunde herumreißen oder ist das familiengeführte Lokal nicht mehr zu retten?
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
