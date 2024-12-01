Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

All3MediaStaffel 7Folge 2vom 01.12.2024
Folge 2: Die mieseste Pizza in Denver

43 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Heute ist Chefkoch Gordon Ramsay in Denver, Colorado, bei dem Restaurantbesitzer Pete zu Besuch, der immer noch in der Vergangenheit zu stecken scheint. Wenn es nach Pete geht, gibt es in seinem Restaurant die beste Pizza in Denver. Doch dabei stützt er sich auf eine Rezension aus dem Jahr 1980. Als Ramsay dann ein Testessen veranstaltet, bei dem Supermarkt-Pizzen besser ankommen als Petes Pizzen, ist klar, dass hier einiges passieren muss.

