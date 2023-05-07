Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 07.05.2023: Keine Abstriche
22 Min.Folge vom 07.05.2023
Türkisfarbenes Wasser, strahlend weißer Sand und traumhafte Sonnenuntergänge: Am Pensacola Beach, in Florida, suchen Chris und Patty das perfekte Haus. Bei seinem neuen Leben an diesem paradiesischen Fleckchen Erde will das sportlich aktive Paar keine Abstriche machen. Meerblick, ein offener sowie geräumiger Grundriss und ein privater Bootsanleger sind bei der Immobilienwahl entscheidende Kriterien. Werden Chris und Patty mit einem Budget von 1 Million Dollar auf Santa Rosa Island fündig?
