Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 14.05.2023: Orange Beach
22 Min.Folge vom 14.05.2023
Frisches Seafood, traumhafte Strände und kristallklares Wasser: Ein lebenslustiges Paar aus Texas möchte sich in Orange Beach, Alabama, auf ein neues Abenteuer einlassen. Barbara hätte gern ein Ferienhaus für die Familie, in dem sie viel Platz, einen Pool und Privatsphäre haben, aber Mike hätte lieber eine Eigentumswohnung, damit er nie wieder den Rasen mähen muss. Wofür auch immer sie sich entscheiden, ein traumhafter Blick aufs Wasser hat bei beiden oberste Priorität.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.