Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Familienglück

HGTVFolge vom 16.05.2020
Familienglück

FamilienglückJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 16.05.2020: Familienglück

20 Min.Folge vom 16.05.2020

Monicas Familie hat acht Millionen Dollar gewonnen und davon profitierten alle. Jeder hat ein neues Auto und ein Haus bekommen, jetzt sind Monica und ihre Mutter Nellie an der Reihe. Sie wollen ihre Heimatstadt Mineral Wells verlassen und nach Possum Kingdom Lake ziehen. David Bromstad zeigt ihnen Häuser, von denen sie schon immer geträumt haben.

Alle verfügbaren Folgen