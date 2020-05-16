Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 16.05.2020: Familienglück
20 Min.Folge vom 16.05.2020
Monicas Familie hat acht Millionen Dollar gewonnen und davon profitierten alle. Jeder hat ein neues Auto und ein Haus bekommen, jetzt sind Monica und ihre Mutter Nellie an der Reihe. Sie wollen ihre Heimatstadt Mineral Wells verlassen und nach Possum Kingdom Lake ziehen. David Bromstad zeigt ihnen Häuser, von denen sie schon immer geträumt haben.
Genre:Reality, Haus und Garten
