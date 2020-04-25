Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 25.04.2020
21 Min.Folge vom 25.04.2020

Ein Paar kämpfte, um über die Runden zu kommen. Dann gewannen sie mit einem Rubellos vier Millionen Dollar. Der Gewinn veränderte ihr Leben! David Bromstad sucht für die beiden nach einem Anwesen in Massachusetts mit viel Platz für Paar und Hund.

