Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Ohne Spielen kein Gewinn

HGTVFolge vom 04.04.2020
Ohne Spielen kein Gewinn

Ohne Spielen kein GewinnJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 04.04.2020: Ohne Spielen kein Gewinn

Folge vom 04.04.2020

Der große Gewinn eines Paares kam gerade zur richtigen Zeit. Sie ziehen aus der gemieteten Wohnung im Untergeschoss aus und träumen von einem besseren Leben mit ihren beiden Kindern. David Bromstad hilft bei ihrer Vision von ihrem Traumhaus. Er zeigt der Familie atemberaubende Häuser mit großen Gärten und Pool außerhalb von Boston.

