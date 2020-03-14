Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Zauberer sucht Eigenheim

HGTVFolge vom 14.03.2020
Zauberer sucht Eigenheim

Zauberer sucht EigenheimJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 14.03.2020: Zauberer sucht Eigenheim

22 Min.Folge vom 14.03.2020

Von der Gästecouch zum Traumhaus: Anthony lebte bei seinem Sohn und seiner Schwiegertochter in Louisiana und schlief auf der Couch. Dann gewann er zwei Millionen Dollar. David Bromstad sucht nach einem eigenen Haus für den glücklichen Gewinner, der sich jetzt alles leisten kann. Wie stellt der Zauberer Anthony sich sein neues Leben vor?

Alle verfügbaren Folgen