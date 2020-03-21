Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Freunde für's Leben

HGTVFolge vom 21.03.2020
Freunde für's Leben

Freunde für's LebenJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 21.03.2020: Freunde für's Leben

21 Min.Folge vom 21.03.2020

Ein Rubbellos verändert das Leben von Carl und seiner Frau Cheryl. Nach dem Vorbild des Hauses von Freunden soll David Bromstad für das Paar eine beschauliche Immobilie mit offenem Raumkonzept in Florida finden. Sie rechnen mit 200.000 Dollar, obwohl ihr Gewinn weitaus mehr hergeben würde.

Alle verfügbaren Folgen