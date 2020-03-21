Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

HGTVFolge vom 21.03.2020
Folge vom 21.03.2020: Vom Wohnmobil ins Glamourleben

22 Min.

Von der Tellerwäscherin zur Millionärin… und zu einem neuen Leben in Las Vegas! David Bromstad soll die Träume der Lotto-Gewinnerin Kelly wahr werden lassen. Nach 15 Jahren in einem Wohnmobil wartet das Leben in einem eigenen Zuhause auf die alleinerziehende Mutter.

