Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 04.04.2020: Schluss mit Arbeit
22 Min.Folge vom 04.04.2020
Ein Paar träumt davon, sein stressiges Leben in Staten Island gegen ein Haus an einem ruhigen Strand zu tauschen. Der Gewinn von einer Million Dollar macht es möglich. David Bromstad begleitet Don und Jean bei ihrer Suche nach dem Traum. Der beste Ort zum Entschleunigen: die Küste Delawares.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.