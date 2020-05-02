Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 02.05.2020: Ein günstiges Pflaster
21 Min.Folge vom 02.05.2020
Anissa und ihr Mann beginnen ein neues Kapitel als Millionäre. Dafür verlassen sie die Stadt und suchen ein großzügiges Haus außerhalb von Cleveland. David Bromstad hat Zweifel, ob er für 200.000 Dollar ein Haus finden wird - doch die Vororte sind bezahlbar. Er präsentiert den glücklichen Gewinnern verschiedene Möglichkeiten.
