Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus international

Schottische Turteltäubchen

HGTV Folge vom 10.09.2022
Schottische Turteltäubchen

Schottische TurteltäubchenJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus international

Folge vom 10.09.2022: Schottische Turteltäubchen

22 Min.Folge vom 10.09.2022

In Glasgow, der größten Stadt Schottlands, trifft Laurence zwei Gewinner. Michael und Leigh gewannen 60.000 Pfund, als sie zur Müllsammelstelle fuhren – und währenddessen bei einem Radiosender anriefen. Dank dessen können sie jetzt einem glamouröseren Zeitvertreib nachgehen und tolle Eigenheime besichtigen. Für die beiden ist der Hauskauf ein besonders großer Schritt, denn sie leben noch bei ihren Eltern und arbeiteten hart für ein eigenes Zuhause. Jetzt können sie sich den Traum erfüllen und suchen ein ruhiges Haus oder Apartment mit zwei Schlafzimmern und Garten, in dem sie sich verwirklichen können.

