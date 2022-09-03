Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus international
Folge vom 03.09.2022: Llewelyn mit 3 L
22 Min.Folge vom 03.09.2022
Die Gewinnerin Louise und ihre Mutter Pam sind in Newport, Wales, zuhause. Louise hat in der Postleitzahlenlotterie 196.000 Pfund gewonnen. Da Louise ihr eigenes Traumhaus längst gefunden hat, möchte sie den Gewinn mit ihrer Mutter teilen und ihr ein Haus kaufen. Auf der bescheidenen Wunschliste stehen zwei Schlafzimmer, ein Garten, Altbau-Flair und ein Parkplatz. Laurence zeigt dem Mutter-Tochter-Duo drei Häuser – von einer süßen historischen Villa bis hin zu einem Häuschen im skandinavischen Stil. Ist das perfekte Zuhause für Pam dabei?
