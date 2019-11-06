Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 12 vom 06.11.2019
44 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 6

Helmut Rupitsch (48) ist gebürtiger Österreicher und lebt mit seiner Frau und seiner Tochter im Kölner Stadtteil Dellbrück. Für seine 16-jährige Tochter wünscht sich der Installateur ein Notebook. Im Laufe der Jahre wurden jede Menge Kartons mit Trödel und eine stattliche Radiosammlung zusammengetragen. Ein klarer Fall für die Schatzjäger: Günter und Sükrü machen sich auf den Weg zu der Familie und durchforsten den Keller nach vergessenen Schätzen, um diesen Wunsch zu erfüllen. Rechte: Sat.1 Gold

