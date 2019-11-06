Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
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Jäger der vergessenen Schätze
Folge 8: Folge 8
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Jäger der vergessenen Schätze starten in eine neue Runde. Ferdi Krauss und seine Lebensgefährtin Simone aus Kerpen-Manheim sind seit kurzem stolze Besitzer eines ehemaligen Backshops mit angrenzendem Garten, der allerdings umgestaltet werden soll. Im Backshop stapeln sich Kisten voller Trödel bis unter die Decke. Ein wahres Eldorado für die Schatzjäger Günter und Sükrü. Doch werden die beiden es auch schaffen, den Wunsch der Familie Krauss zu erfüllen? Rechte: Sat.1 Gold
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Jäger der vergessenen Schätze
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Sat.1 Gold