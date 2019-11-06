Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Jäger der vergessenen Schätze
Folge 4: Folge 4
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Bernd (29), Daniel (34) und Marcel (30) wohnen zusammen in einer WG in Köln und sind große China-Fans. Da ihnen bisher das nötige Kleingeld für eine gemeinsame Reise nach Hongkong gefehlt hat, übergeben sie die Mission an die Schatzjäger Günter und Sükrü. Wolf und Carsten werden von Familie Träger aus Haan bei Düsseldorf - Thorsten (39), Martina (35) und zwei Söhne - zu Hilfe gerufen. Ein neuer LCD-Fernseher mit Dolby Surround-Anlage wäre ihr großer Wunsch ... Rechte: Sat.1 Gold
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jäger der vergessenen Schätze
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0