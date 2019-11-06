Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
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Jäger der vergessenen Schätze
Folge 5: Folge 5
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Oliver ist 30 Jahre alt und studiert Geografie in Köln. Mit seinem klapprigen alten Rad quält er sich jeden Tag zur Uni. Sein Traum: Endlich mit einem schicken, schnellen Rennrad unterwegs sein. Grund genug für Oliver, die Schatzjäger um Hilfe zu bitten. Schließlich wohnt er in einem alten Haus, das ihm seine Eltern und die Großtante überlassen haben und in dem es noch viele geheimnisvolle Ecken gibt, in denen die Schatzjäger Wolf und Carsten fündig werden könnten ... Rechte: Sat.1 Gold
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Jäger der vergessenen Schätze
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Genre:Dokumentation
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