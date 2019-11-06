Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
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Jäger der vergessenen Schätze
Folge 7: Folge 7
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Im Kölner Stadtteil Weidenpesch wohnt die sechsköpfige Familie Abels. Die vier Kinder sind begeisterte Computer-Fans. Doch in der Haushaltskasse herrscht Ebbe, und so rufen die Abels die "Jäger der vergessenen Schätze" zu Hilfe. Dieses Mal machen sich die Schatzjäger Peter und Andreas in der Wohnung und im Keller auf die Suche. Ob die Kinder der Abels bald an einem neuen Computer spielen werden, entscheidet sich, wenn die Inhalte von Kisten und Schränken verkauft wurden. Rechte: Sat.1 Gold
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Jäger der vergessenen Schätze
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Sat.1 Gold