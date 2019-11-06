Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
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Jäger der vergessenen Schätze
Folge 6: Folge 6
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Matthias (33) und Antonietta (34) leben mit ihren Söhnen Marcel und Sven in einem Einfamilienhaus im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen. Matthias ist ein begeisterter Motorradfahrer, doch Antonietta hätte lieber einen Motorroller. Eine neue Herausforderung für die Schatzjäger Günter und Sükrü: Werden Keller, Dachboden und Garage genügend Trödel hergeben, um den Morants den Traum vom Motorroller erfüllen zu können? Rechte: Sat.1 Gold
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Jäger der vergessenen Schätze
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Sat.1 Gold