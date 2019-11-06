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Jäger der vergessenen Schätze

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6

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Jäger der vergessenen Schätze

Folge 6: Folge 6

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Matthias (33) und Antonietta (34) leben mit ihren Söhnen Marcel und Sven in einem Einfamilienhaus im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen. Matthias ist ein begeisterter Motorradfahrer, doch Antonietta hätte lieber einen Motorroller. Eine neue Herausforderung für die Schatzjäger Günter und Sükrü: Werden Keller, Dachboden und Garage genügend Trödel hergeben, um den Morants den Traum vom Motorroller erfüllen zu können? Rechte: Sat.1 Gold

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