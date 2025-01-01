Schwierige Suche in Miami: Julia sucht Dominiques VaterJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 12: Schwierige Suche in Miami: Julia sucht Dominiques Vater
44 Min.Ab 12
Dominique kam in der DDR zur Welt - und hat ihren Vater Alberto nie kennengelernt. Alberto war kubanischer Gastarbeiter und musste das Land vor der Geburt seiner Tochter verlassen. Damals ahnte er nicht einmal, dass Dominiques Mutter schwanger war. Nun hofft Dominique darauf, dass Julia Leischik ihren Vater auftreiben kann. Es gibt nur wenige Spuren, und eine davon führt in die USA nach Miami.
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH