Kann Julia vier lange getrennte Schwestern wiedervereinen?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 15: Kann Julia vier lange getrennte Schwestern wiedervereinen?
45 Min.Ab 12
Ost-Berlin, 1966: Die Schwestern Gabriela, Marina, Sabine und Jacqueline kommen ins Heim, da ihre Mutter unheilbar krank ist. Während Sabine und Jacqueline irgendwann Adoptivfamilien finden, bleiben Marina und Gabriela in der Einrichtung. Doch dann verlieren auch sie den Kontakt. 2014 kommen Gabriela und Jacqueline wieder zusammen. Nun hoffen sie, dass Julia sie mit Sabine und Marina wiedervereinen kann.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH