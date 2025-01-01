Zum Inhalt springenBarrierefrei
Renate: Der kleine Bruder verschwand vor 60 Jahren spurlos aus ihrem Leben

SAT.1Staffel 6Folge 6
45 Min.Ab 12

Als Renate (71) vier Jahre alt war, wurde ihr jüngerer Bruder Ewald von ihrer Mutter und dem Stiefvater zur Adoption freigegeben, während Renate sich auf Kur befand. Sie erfuhr erst davon, als sie nach Hause zurückkehrte. Seither hat sie nie mehr etwas von Ewald gehört und hofft, dass Julia Leischik ihn finden kann. Die Journalistin macht sich in Deutschland auf die Suche.

SAT.1
