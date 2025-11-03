Unterwegs in Kuba: Julia sucht zwei schmerzlich vermisste VäterJetzt kostenlos streamen
Folge 8: Unterwegs in Kuba: Julia sucht zwei schmerzlich vermisste Väter
45 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
John sucht nach seinem Vater Raúl, der kubanischer Gastarbeiter in der DDR war und kurz nach der Geburt seines Sohnes Deutschland verlassen musste. Dana sucht indes nach ihrem Vater Ricardo, deren Vater ebenfalls ein kubanischer Gastarbeiter war. Die Familie lebte sogar zwei Jahre auf Kuba, doch die Ehe ging in die Brüche. Seit Kindesalter hat Dana ihren Vater nicht mehr gesehen.
