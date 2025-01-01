Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 11
45 Min.Ab 12

Manuel hat einen Herzenswunsch: Er möchte wissen, wer seine leiblichen Eltern sind. Kurz nach seiner Geburt in Brasilien haben sie ihn weggeben. Manuel verbrachte seine ersten fünf Lebensjahre in Pflegefamilien, bevor er in die Schweiz adoptiert wurde. Er bittet Julia Leischik, sich in Brasilien auf die Suche nach seinen Eltern zu machen. Doch das gestaltet sich schwierig, denn die beiden sollen schon lange getrennt leben ...

