Doris musste ihren Sohn zur Adoption freigeben. Kann Julia ihn finden?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 7: Doris musste ihren Sohn zur Adoption freigeben. Kann Julia ihn finden?
45 Min.Ab 12
Doris (59) musste ihren Sohn, den sie damals mit nur 15 Jahren zur Welt brachte, kurz nach seiner Geburt zur Adoption freigeben. Mit Julias Hilfe will sie ihr Kind wiederfinden. Unterdessen sucht Ingrid nach ihrer besten Freundin Carmen. Die beiden heute 64-Jährigen mussten sich im Teenageralter schweren Herzens voneinander trennen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH